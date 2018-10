Giardino delle Culture: Bussolati (Pd), alla Lega non piacciono i poveri, ma neppure la cultura

- Per il dem Pietro Bussolati, la chiusura del Giardino delle culture di via Morosini è la dimostrazione che “alla Lega non piacciono i poveri ma neppure la cultura: dopo le fontanelle, priva i milanesi di occasioni di aggregazione e socialità, affossando una bella esperienza ricevuta in eredità dall'amministrazione del Pd". Il capogruppo dem in Consiglio regionale ha attaccato il Municipio 4, guidato da un presidente leghista, che “lascia senza fondi le associazioni che fino ad oggi hanno animato il Giardino delle culture di Via Morosini, un non luogo trasformato in uno spazio gratuito di socialità e cultura. Il Giardino - ha concluso - che, grazie al supporto della precedente giunta municipale, ha realizzato 250 eventi gratuiti - tra spettacoli teatrali, scambi di libri, proiezioni di film e piccoli concerti - purtroppo chiude i battenti perché l'amministrazione leghista non garantisce più i fondi necessari per portare avanti il progetto”.(Com)