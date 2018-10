Cgil: Massimo Bonini rieletto segretario milanese

- Si è concluso il IX Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana del capoluogo lombardo dal titolo 'Milano al Lavoro', dove la neoeletta Assemblea della CGIL di Milano ha scelto come suo Segretario Generale Massimo Bonini con l’83,8 per cento dei voti a favore. (com)