Gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.VARIECommemorazione funebre per i caduti della Rsi al Campo X del Cimitero Maggiore, promossa da associazione nazionale arditi d’Italia e associazione Memento.Cimitero Maggiore (ore 10.30)L’Arcivescovo Mario Delpini celebra la messa pontificale per tutti i Santi.Duomo di Milano (ore 11.00)L’Arcivescovo Mario Delpini officia la Santa Messa al Cimitero Monumentale.Cimitero Monumentale (ore 15.30) (Rem)