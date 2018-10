Medio Oriente: presidente Anp Abba riceve ministro Esteri Oman

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, ha ricevuto oggi a Ramallah, il ministro degli Esteri dell’Oman, Yusuf bin Alawi, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Bin Alawi ha consegnato ad Abbas una lettera del sultano omanita Qaboos bin Said che ha informato il capo palestinese della visita avvenuta la scorsa settimana a Mascate del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo scorso 26 ottobre, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha fatto una storica visita in Oman, paese arabo del Golfo che formalmente non ha relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. Il viaggio di Netanyahu era stato preceduto da una visita di Abbas avvenuta lo scorso 22 ottobre, dove insieme al sultano Qaboos ha discusso le relazioni tra Anp e Oman, gli ultimi sviluppi nei territori palestinesi e la recente decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. In una recente dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa del Qatar “al Jazeera” a seguito delle forti critiche nel mondo arabo per la visita di Netayahu, Bin Alawi ha dichiarato il viaggio è avvenuto su espressa richiesta del premier israeliano per discutere il processo di pace israelo-palestinese. Sebbene Israele e l'Oman non abbiano relazioni diplomatiche, i due paesi hanno concordato nel 1996 di aprire uffici di rappresentanza commerciale nelle rispettive capitali. Mascate, tuttavia, ha sospeso le relazioni dopo l’esplosione della seconda Intifada palestinese nel 2000.(Res)