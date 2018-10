Monza: 15 miliatari grazie al dispositivo “Strade Sicure" Allevi: La sicurezza è un bisogno primario dei cittadini

- il Sindaco di Monza Dario Allevi commentando oggi l’annuncio del Viminale, che ha promesso l’invio di 15 militari in città da inserire nel dispositivo ‘Strade Sicure’ ha voluto ringraziare il ministro dell'Interno Matteo Salvini. “Ho scritto la prima lettera al Ministero per chiedere l’invio dell’esercito a Monza pochi giorni dopo la mia elezione a Sindaco, 15 mesi fa: finalmente ci hanno ascoltato. Ringrazio il Ministro degli Interni Matteo Salvini che, a differenza del suo predecessore, ha capito che la richiesta era una reale necessità e non un capriccio”. Così “La sicurezza è, oggi più che mai, un bisogno primario - continua Allevi – La stazione e Piazza Castello, unitamente ad altre zone critiche della città necessitavano di rinforzi rispetto ai presidi fissi garantiti dalla Polizia Locale: da qui la mia soddisfazione di oggi, certo che l’arrivo dei militari contribuirà a restituire un po' di tranquillità in più ai nostri cittadini”. “Mi unisco alla soddisfazione del Sindaco – afferma l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – è stato raggiunto questo risultato grazie ad un gioco di squadra efficace, una vera e propria conquista della città di Monza: per questo invito già sin d’ora il Prefetto Vilasi a lasciare nel capoluogo l’intero contingente”. Allevi ed Arena, ringraziando anche per l’utilissimo e silenzioso lavoro il Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni e il Presidente del Gruppo Lega al Senato Massimiliano Romeo, ricordano il prossimo step necessario a completare il “pacchetto sicurezza” della terza città di Lombardia, ovvero la nomina del primo Questore di Monza: “Speriamo che la buona notizia possa arrivare all’inizio del prossimo anno”, concludono.(Com)