Coldiretti: in Lombardia raggiunto accordo sul prezzo del latte alla stalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale nel sottolineare che l’intesa è stata siglata con Italatte, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale. L’accordo – precisa la Coldiretti regionale in una nota – riguarda la chiusura dell’annata in corso e prevede una quotazione di 37,5 centesimi al litro per il mese di ottobre, che sale a 38 centesimi al litro a novembre fino ad arrivare ai 38,5 centesimi al litro nel prossimo mese di dicembre, per una media trimestrale di 38 centesimi al litro. In questo modo – spiega la Coldiretti Lombardia – che il 2018 si chiude con un prezzo medio alla stalla pari a 37,4 centesimi al litro. Per il 2019 – continua la nota – sarà ancora in vigore il meccanismo dell’indicizzazione con il mantenimento del paniere con le quotazioni del Grana Padano e il prezzo medio del latte nei Paesi UE e l’introduzione di meccanismi che consentiranno di premiare maggiormente il latte prodotto durante il periodo estivo. “Ripartiamo da questa nuova intesa – afferma Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia – per gettare le basi per la programmazione delle imprese agricole nei prossimi mesi”. Il valore del latte in Lombardia – conclude la Coldiretti regionale - è uno strategico punto di riferimento per le quotazioni a livello nazionale considerato che nelle stalle lombarde si munge oltre il 40% di tutto il prodotto italiano grazie a un patrimonio di circa 500 mila mucche da latte. (com)