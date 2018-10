Messico: Fitch conferma rating a "BBB+", ma outlook passa da stabile a negativo (4)

- Una decisione non inattesa, riportano tutti i media locali, ma che promette di suscitare molte polemiche. L'esito della consultazione, come aveva promesso Lopez Obrador, è "vincolante" nonostante non sia stato un evento istituzionale, ma organizzato con le risorse "volontarie" della squadra del governo entrante. Il futuro capo dello stato ha difeso con orgoglio la sua iniziativa, definendo "non significativa" la reazione dei mercati con il deprezzamento del due per cento del peso sul dollaro. E respingendo, in nome della partecipazione diretta, la tesi secondo cui gli investitori potrebbero ricevere un segnale negativo dalla decisione. "Chi comanda? Non è il opolo? non sono i cittadini? Questo è il cambio. È finito il predominio di una minoranza e il legame tra potere economico e potere politico", ha detto Lopez Obrador cotato dai media locali. (segue) (Mec)