Fatebenefratelli: piccoli pazienti aiutano polizia scientifica di Milano a scoprire giocando furto di caramelle

- I piccoli pazienti della Casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli hanno ricevuto la visita dei poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano. In occasione della festa di Halloween è stata simulata la sparizione di un pacco di caramelle. Grazie a un importante lavoro di analisi delle impronte digitali e alle indagini condotte per scoprire l’identikit del ladruncolo, i poliziotti della Polizia Scientifica di Milano, supportati dal prezioso aiuto dei piccoli pazienti, sono riusciti a risolvere questo difficilissimo caso e a restituire le caramelle ai legittimi proprietari. Per l’occasione la Polizia Scientifica, in collaborazione con Casa Pediatrica dell'Ospedale Fatebenefratelli, diretta dal Dott. Luca Bernardo, ha organizzato l'evento "la Polizia di Stato incontra i bimbi del Fatebenefratelli - il Caso Halloween". Nel corso dell'evento, i poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Milano, hanno illustrato in modo semplice e divertente il lavoro della Polizia Scientifica, simulando un furto di caramelle e le modalità per individuare il responsabile attraverso l'esaltazione delle impronte e l'identikit. Al termine dell’incontro ai bimbi è stato consegnato un piccolo ricordo della Polizia di Stato. “Una favola, una unicità che diventa realtà. La presenza per la prima volta in Ospedale della Polizia Scientifica di Milano che ha portato la tecnologia,l'innovazione, la professionalità e l'esperienza traducendola in termini ludici e di conoscenza per i bambini ed i ragazzi ricoverati presso Casa Pediatrica”. Lo ha dichiarato Luca Bernardo, direttore Casa Pediatrica che da anni collabora con le forze dell’ordine della città di Milano, per offrire servizi all’avanguardia a bambini, adolescenti e alle loro famiglie.(Com)