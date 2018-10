Brasile: Bolsonaro presidente, ministero Scienza e Tecnologia ad astronauta Marcos Pontes

- Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato oggi sul suo profilo Twitter che l'astronauta brasiliano Marcos Pontes sarà il prossimo ministro della Scienza e Tecnologia. "Comunico che il tenente-colonnello e astronauta Marcos Pontes, ingegnere laureato all'Istituto di tecnologia dell'aeronautica (Ita), sarà nominato ministro della Scienza e Tecnologia. È il quarto ministro confermato!", ha scritto Bolsonaro su Twitter. Ieri Pontes aveva ringraziato Bolsonaro per la scelta e in un video pubblicato sul suo profilo Facebook si era detto "molto felice per l'opportunità di partecipare ad un nuovo governo in un settore che è stato la mia vita per 41 anni". Marcos Pontes è il primo e unico astronauta brasiliano. Con oltre 40 anni di carriera, Pontes è stato pilota di caccia della Forza aerea brasiliana (Fab) ed è arrivato al posto di tenente-colonnello nella gerarchia militare. Il suo volo è stato il 29 marzo 2006, bordo della Soyuz-TMA 8, partita dalla base spaziale russa di Baikonur, in Kazakhstan verso la Stazione spaziale internazionale (Iss). (segue) (Brb)