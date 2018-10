Libri: lunedì a Latina la presentazione del saggio di Maurizio Cotta "Un'altra Europa è possibile"

- Si terrà lunedì 5 novembre alle ore 17.30, presso la libreria Feltrinelli di Latina ( Via Diaz, 10), la presentazione del saggio 'Un'altra Europa è possibile', scritto da Maurizio Cotta per le edizioni 'il Mulino'. Una riflessione a tutto tondo sul senso dell'Europa a partire dal libro del politologo dell'Università di Siena: una possibile ricetta per salvare l'Unione, i suoi valori, i suoi principi. L'evento è promosso da Aiccre Lazio (la federazione regionale del Lazio dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa). Oltre all'autore saranno presenti: Gian Paolo Manzella (presidente Aiccre Lazio); il professor Alessandro Orsini (direttore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss, dove è associato di sociologia del terrorismo nel Dipartimento di Scienze politiche); il presidente di Unindustria Latina Giorgio Klinger; il consigliere regionale Enrico Forte. Modera l'incontro la giornalista Graziella Di Mambro (Latina Oggi). (Ren)