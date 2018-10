Decreto Genova: Toninelli, da Pd e FI ostruzionismo ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, interviene su Twitter, a proposito del decreto che prevede anche le misure per la ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, provvedimento all'esame dell'Aula di Montecitorio. "Con un ostruzionismo ipocrita Partito democratico e Forza Italia stanno bloccando fondi per Genova, risorse in più che il decreto stanzia in favore di sfollati, imprese, lavoratori, logistica. Lottiamo contro chi non vuole il bene della città. Ecco in tabella i frutti del nostro sforzo", conclude Toninelli. (Rin)