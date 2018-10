Roma: Verdi in piazza Montecitorio contro "i condoni dei Governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta degli attivisti dei Verdi, capeggiata dal segretario Angelo Bonelli e Gianfranco Mascia in piazza Montecitorio "contro i condoni del Governo". Al centro delle proteste in particolare un provvedimento: il decreto emergenze. "Dentro al decreto emergenze c'è un condono edilizio su Ischia che è peggio di quelli che fece Berlusconi, uno schiaffo all'Italia onesta", dice Bonelli che attacca anche su un altro punto, quello delle nuove norme previste dal decreto per lo smaltimento dei fanghi di depurazione: "È un condono delle diossine, con l'alibi di dare una risposta a un'emergenza si fa una sanatoria inaccettabile che aggredisce la catena alimentare. Costa sta facendo il notaio di decisione altrui, non è questo il ruolo di un ministro dell'ambiente".(xcol4)