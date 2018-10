Ambiente: Bonelli (Verdi), 95mila morti l'anno per inquinamento, ma M5s ha solo fatto propaganda

- "Due giorni fa l'agenzia Europea per l'Ambiente ha reso pubblici i dati del su rapporto annuale. In Italia ogni anno ci sono 95 mila morti a causa dell'inquinamento, eppure nel nostro Paese questa non è una notizia e nei provvedimenti del governo non c'è niente perché, spiace constatarlo, Il M5s ha usato l'ambiente come strumento di propaganda elettorale". Così Angelo Bonelli dei Verdi, che questo pomeriggio hanno protestato contro il governo in piazza Montecitorio. (xcol4)