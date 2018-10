Energia: Oman lavora ad integrazione settori del gas e dell’energia elettrica (2)

- L’Energy Lab, che ha avuto luogo dal 18 marzo al 26 aprile 2018, ha esortato il governo a migliorare e snellire le strutture di governance, i regolamenti e le politiche sia per il gas che per l'elettricità entro il 2019. In un rapporto pubblicato nei mesi scorsi, l’Energy Lab, ha sostenuto che in Oman, la molteplicità di ministeri e agenzie governative che attualmente hanno un interesse energetico nel sultanato rallentano il processo decisionale su iniziative energetiche di importanza nazionale e strategica. (Res)