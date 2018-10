Educazione finanziaria: arriva in classe il progetto "Il risparmio che fa scuola" presentato oggi al Miur

- In occasione della 94° Giornata Mondiale del Risparmio arriva in classe “Il Risparmio che fa scuola”, il progetto di promozione della cultura e dei valori del risparmio promosso da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Poste Italiane, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’iniziativa - presentata oggi al Miur dal Ministro Marco Bussetti, dall’Amministratore Delegato di Cdp Fabrizio Palermo e dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante - vedrà la partecipazione di oltre un milione di studenti di età compresa fra i 6 e i 18 anni e di 20 mila scuole nell’arco di quattro anni. Al termine della presentazione del progetto, il Ministro Marco Bussetti, l’Ad di Cdp Fabrizio Palermo e l’Ad di Poste Italiane Matteo Del Fante hanno firmato il Protocollo d’Intesa “Promozione della cultura e dei valori del risparmio nella formazione scolastica”. (segue) (Ren)