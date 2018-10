Decreto Genova: Gelmini (FI), non accettiamo lezioni da Toninelli, impari a fare il ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio ha detto: "Abbiamo appena letto un tweet di Toninelli che accusa Forza Italia di fare ostruzionismo e di bloccare il decreto su Genova. Noi da Toninelli ci aspettiamo qualunque cosa, ma siccome il ministro da due giorni non si è degnato di stare in Aula un minuto, non è mai venuto a seguire il provvedimento, noi lezioni dal ministro Toninelli non ne accettiamo. Come il presidente Fico sa, il gruppo di Forza Italia ha dato, anche in conferenza dei capigruppo, la sua disponibilità a stare qua fino a domenica e tutto il tempo necessario per approvare questo provvedimento. Non abbiamo mai fatto ostruzionismo - ha concluso Mariastella Gelmini - e pretendiamo che il ministro Toninelli si scusi con il gruppo di Forza Italia. E impari a fare questo mestiere".(Com)