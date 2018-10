Albania: capo dello Stato Meta avvia consultazioni sulla data delle elezioni amministrative

- Il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta ha dato il via oggi alle consultazioni per la data delle prossime elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi alla fine della prima metà del 2019. Meta ha incontrato separatamente i capi dei gruppi parlamentari della maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama e dell'opposizione composta dal Partito democratico (Pd), principale forza del centro destra guidata da Lulzim Basha, e dal Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) partito del centro sinistra. All'uscita dal colloquio con il presidente della Repubblica, il capogruppo socialista Taulant Balla ha dichiarato che le elezioni potrebbero svolgersi il prossimo 23 o 30 giugno, aggiungendo però che "c'è una richiesta da parte degli operatori turistici di evitare le elezioni alla fine di giugno, poiché ciò potrebbe incidere negativamente sull'attività del settore, all'inizio della stagione estiva". (segue) (Alt)