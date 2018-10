Albania: capo dello Stato Meta avvia consultazioni sulla data delle elezioni amministrative (2)

- Il capo gruppo del Pd, Edmond Spaho, non ha preferito rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, mentre il suo collega del Lsi, Luan Rama, si è limitato a dire che "riguardo le elezioni ci sono ben altre cose più importanti da discutere che la loro data". L'opposizione sta premendo sempre di più sul fatto che a loro parere il governo di Rama "non potrebbe garantire un processo libero ed in rispetto agli standard, in quanto legato alla criminalità organizzata". Intanto è ancora sospesa la riforma elettorale, nonostante la maggioranza abbia dichiarato di avere già pronto un disegno legge con le modifiche necessarie redatte con l'assistenza di esperti tedeschi, in base alle raccomandazioni dell'Osce (organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). (Alt)