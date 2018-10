Maltempo: comune Frascati, uomini e mezzi attivi per 72 ore, danneggiate 15 auto da caduta rami

- "In occasione dell’allerta meteo dei giorni scorsi, è stato svolto senza sosta un duro e impegnativo lavoro da parte del Comando di Polizia Locale, del Gruppo Falco di Protezione Civile e dai Responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale, che sono rimasti attivi per circa 72 ore consecutive, per garantire la sicurezza della popolazione e intervenire in caso di segnalazioni. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale". Lo dichiara, in una nota, il consigliere delegato alla Sicurezza Franco D’Uffizi -. "Un sentito ringraziamento - aggiunge - anche alle ditte che sono intervenute, per rimuovere rami, alberature e parti di intonaci: in particolare F.lli Giombetti srl e Edil Fermi sempre disponibili in occasione di emergenze come questa; Enel e Engie per i lavori di risistemazione dei pali danneggiati dell’illuminazione pubblica; la ditta Sarim, per aver garantito gli interventi di pulizia e spazzamento dei rifiuti sin dalla domenica; infine le squadre dell’Azienda Speciale STS che hanno coadiuvato il lavoro della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco". "Sabato 27 e domenica 28 ottobre - spiega la nota del comune di Frascati - sono state impegnate due pattuglie di agenti di Polizia Locale e due squadre di protezione civile con i mezzi per il pronto intervento per fronteggiare possibili allagamenti di garage e cantine o interventi sulle alberature pericolanti. Lunedì 29 ottobre invece, giornata ancora molto complicata per il forte vento che ha investito il Centro Italia, sono state quattro le squadre della Protezione Civile e quattro le pattuglie della Polizia Locale impegnate nel presidio del territorio, oltre al personale in servizio nelle sale operative all’Ufficio Tecnico. Il Centro Operativo Comunale in Piazza Marconi 2 e la Centrale operativa della Polizia Locale in Via Angelo Celli sono rimasti attivi per monitorare la situazione fin da sabato 27 ottobre. Comunicati e bollettini sono stati pubblicati sul sito del Comune di Frascati e sulla pagina facebook dell’Ufficio Stampa, per dare informazione alla cittadinanza sui comportamenti da tenere. In totale sono stati 120 gli interventi effettuati per la caduta e il danneggiamento dialberi, pali di illuminazione pubblica, tegole, cavi tranciati. 15 i veicoli in sosta danneggiati dalla caduta di alberi e rami con danni alle sole cose in Via Annibal Caro, via Alberico Secondo, Villa Sciarra e Via Zambarelli. Infine, le pattuglie della PoliziaLocale sono state impegnate in operazione di supporto ai Vigili del Fuoco fino alle 01,30 di martedì 30 ottobre, a causa di due grossi pini pericolanti alla Stazione di Tor Vergata, che hanno comportato la chiusura di Via Enrico Fermi dalle ore 13 di lunedì". (Com)