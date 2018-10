Decreto Genova: Boldrini (Leu), alla prima prova M5s tradisce agenda ecologista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Liberi e uguali, Laura Boldrini, a proposito del decreto contenente anche le misure per la ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, dichiara in una nota che "alla prima prova, il Movimento cinque stelle dimentica e tradisce l'agenda ecologista infilando nelle pieghe del decreto Genova norme che favoriscono lo sversamento di fanghi contenenti idrocarburi". (Com)