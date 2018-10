Yemen: segretario di Stato Usa Pompeo esorta parti in conflitto a fermare ostilità e trovare soluzione pacifica crisi

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha esortato le parti in conflitto in Yemen a sostenere l’inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Ghriffiths, per trovare una soluzione politica alla crisi sulla base dei punti già concordati. In un comunicato stampa diffuso dal Dipartimento di Stato, Pompeo ha dichiarato che è giunto il “momento per la cessazione delle ostilità”. Il responsabile della diplomazia di Washington ha chiesto la fine sia degli attacchi missilistici e con droni dalle aeree controllate dai ribelli sciiti Houthi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che dei raid su zone densamente popolate da parte della coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita. “Gli attacchi aerei della coalizione devono cessare in tutte le aeree popolate dello Yemen”, ha precisato Pompeo. Il segretario di Stato ha aggiunto che “le consultazioni sostanziali dell'inviato speciale delle Nazioni Unite devono iniziare questo novembre in un paese terzo per attuare misure di rafforzamento della fiducia per affrontare le questioni fondamentali del conflitto, la smilitarizzazione delle frontiere e la concentrazione di tutte le armi pesanti sotto il controllo internazionale”. Per Pompeo, “la cessazione delle ostilità e la ripresa vigorosa di un sentiero politico contribuiranno anche ad alleviare la crisi umanitaria”. Infine Pompeo ha aggiunto nella nota: “È tempo di porre fine a questo conflitto, sostituire il conflitto con il compromesso e permettere al popolo yemenita di riprendersi attraverso la pace e la ricostruzione”. (segue) (Res)