Quartiere Adriano: Sardone (Misto), da Comune solita abitudine all'annuncite

- Commentando l'annuncio della Giunta comunale di avere approvato lo sdoppiamento degli studi di fattibilità di bonifica e realizzazione della Scuola secondaria di I grado del quartiere Adriano, Silvia Sardone, consigliera comunale e regionale del gruppo misto, ha affermato che "per l'ennesima volta il Comune di Milano vende nuovi annunci agli abitanti del quartiere Adriano". "In questi anni hanno disatteso tutte le promesse precedenti - commenta Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale del Gruppo Misto - mentre ultimamente hanno usato il momentaneo stop dal Governo per giustificare i ritardi nei lavori". "La verità è sotto gli occhi di tutti, l'area comunale di Adriano 60 è l'emblema del fallimento operativo del Comune. Qui non ci sono mai stati lavori - prosegue Sardone - e l'area è costantemente oggetto di occupazioni da parte di clandestini, sbandati e drogati. I progetti esecutivi ancora non ci sono ed è incredibile perché sulla scuola media, da farsi proprio in questa area degradata, la sinistra 'vende' la futura realizzazione da anni". "Anche sul tram 7 i ritardi sono evidenti così come sulla nuova Rsa, ad opera di privati, per la quale addirittura il Comune è arrivato a fare una doppia inaugurazione con tanto di taglio di nastro a cui sono seguiti mesi di nulla. Insomma conclude Sardone - invece di continuare ad annunciare e moltiplicare i comunicati stampa sul nulla, i cittadini del quartiere Adriano vogliono vedere fatti e lavori. Non meraviglia, dunque, che in questa zona la sinistra e il Pd perdono da anni, a ogni tornata elettorale". (Com)