Tiberis: Figliomeni (Fd'I), ennesimo flop giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' notizia di questi giorni che la Soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali ha chiesto a Roma Capitale di smantellare la spiaggia del Tevere, in quanto abusiva non essendo mai stata concessa l'autorizzazione affinché venisse installata. E quindi si sono rivelati fondati i nostri sospetti quando avevamo immediatamente denunciato le irregolarità presenti intorno a questa vicenda che, oltre a non essere stata gestita correttamente dal punto di vista amministrativo, ha comportato per i cittadini romani uno spreco di risorse che ben potevano essere impiegate meglio". Così in una nota il vicepresidente dell'Assemble Capitolina, Francesco Figliomeni di Fd'I."Ricordiamo, infatti - prosegue Figliomeni - che la zona circostante è piena di criticità, con insediamenti abusivi, rifiuti e topi che la fanno da padroni e certamente poteva essere un'ottima idea impiegare le risorse per cominciare a qualificare una zona di pregio ma degradata, peraltro con il famigerato capo rom 'Zorro' che, secondo le notizie di mesi fa, si era proposto e stava facendo accordi per collaborare con l'Amministrazione. Slogan fuori luogo della Giunta Raggi e di chi ha gestito questa vicenda che si è permesso anche di venire a fare dei comizi in Commissione Trasparenza. A tal proposito abbiano richiesto una nuova convocazione dell'organismo di controllo e garanzia, per verificare l'iter amministrativo di tale iniziativa che sicuramente comporterà altre spese a carico dei romani visto che la Soprintendenza di Stato ha chiesto di ripristinare lo stato dei luoghi. Anche in questa vicenda, purtroppo, dobbiamo constatare l'ennesimo flop di questa Amministrazione grillina sempre più inefficiente ed incompetente", conclude Figliomeni. (Com)