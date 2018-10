Lavoro: Di Maio, con reintroduzione cassa integrazione eliminata un'altra sciocchezza Jobs act

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, scrive su Facebook di avere "incontrato oggi i lavoratori della Comital, un'azienda di Torino che lavora l'alluminio. Finora hanno dovuto stringere i denti a causa del fallimento dell'azienda. Come se questo non bastasse, ci si era messo il Jobs act del Pd, che aveva tolto loro la possibilità della cassa integrazione. Noi l'abbiamo reintrodotta subito e il risultato è che oggi 140 persone e le loro famiglie possono stare tranquille. Sono queste le cose che ci riempiono di orgoglio e ci danno la forza di andare avanti. Lo facciamo per loro - prosegue Di Maio - e lo facciamo per tutti i lavoratori delle aziende in amministrazione straordinaria o in fallimento. Fino a qualche mese fa, si sarebbe trattato di una sconfitta, frutto di politiche senza testa, ma anche senza cuore. Oggi invece abbiamo eliminato un'altra delle sciocchezze causate dal Jobs act (chissà perché alle porcate danno sempre nomi in inglese). Ora capite perché continuano ad attaccarci tutti i giorni? Noi non molliamo e andiamo avanti. Voi ci siete?". (Rin)