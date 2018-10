Italia-Russia: a Roma eventi per centesimo anniversario Istituto di cinematografia nazionale russo Vgik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 29 ottobre al 2 novembre 2018, l'Istituto di cinematografia nazionale russo di S.A. Gerasimov (Vgik) organizza gli eventi dell'anniversario nella capitale italiana. Come riferisce un comunicato stampa, l'evento culturale è dedicato alla celebrazione del centesimo anniversario dell'Istituto di cinematografia nazionale russo. L'evento è organizzato con il supporto del ministero della Cultura della Federazione Russa ed è incluso nel vasto programma del progetto culturale internazionale "Le Stagioni Russe" in Italia. L'evento "Le giornate dello Vgik in Italia" include i workshops , incontri creativi, dimostrazione dei film, lezioni congiunte in movimento di scena e un concerto di classe di studenti della facoltà di recitazione di laboratori Vgik dell'artista del popolo della Federazione russa A.Ya. Mikhailov, Artista del Popolo della Federazione Russa P.V. Fokin e studenti della Scuola Nazionale di Cinema "Centro Cinematografico Sperimentale". (Com)