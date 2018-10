Brasile: presidente Bolsonaro, futuro governo prepara nascita del super ministero dell'Economia (4)

- Già prima del voto, e ancor di più una volta ottenuta la vittoria alle elezioni, Bolsonaro e la sua squadra hanno anticipato alcune delle iniziative che il governo adotterà in tema economico. Bolsonaro promette di interrompere "il circolo vizioso della crescita del debito" mettendo al centro dell'agenda "l'occupazione, il reddito e l'equilibrio fiscale". Molti sono stati inoltre i riferimenti a misure come lo shock fiscale, la riduzione della spesa pubblica, la privatizzazione delle imprese statali e una complessiva sburocratizzazione della macchina amministrativa per liberare risorse, rafforzando il real e rilanciando la domanda interna. (segue) (Brb)