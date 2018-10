Bulgaria-Azerbaigian: ministro Esteri Zaharieva riceve omologo Mammadyarov, prima visita dopo 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bulgaria Ekatherina Zaharieva ha ricevuto oggi a a Sofia l'omologo dell'Azerbaigian Elmar Mammadyarov per la prima visita di un capo della diplomazia di Baku nella capitale bulgara negli ultimi dieci anni. Lo ha annunciato la stessa Zaharieva tramite il suo profilo Twitter, ricordando che "insieme abbiamo lanciato il dialogo strategico tra Bulgaria e Azerbaigian nel 2015". "Abbiamo discusso progetti che potrebbero rafforzare ulteriormente il commercio tra i nostri due paesi", ha dichiarato il ministro degli Esteri bulgaro. In precedenza, il ministro Mammadyarov accompagnato da una delegazione ha incontrato oggi, nell’ambito della visita in Bulgaria, il presidente del parlamento di Sofia, Tsveta Karayancheva.(Bus)