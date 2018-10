Cgil: da Landini appello all'unità sindacale, non ci sono più ragioni politiche e partitiche che la impediscono

- Durante il suo intervento al IX Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, il candidato alla segreteria della Cgil Maurizio Landini ha rilanciato l'idea di una grande unità sindacale. "Le conquiste più importanti, sul piano anche contrattuale, sono state frutto della massima unità nel mondo del lavoro e della massima unità tra le organizzazioni sindacali", ha ricordato, sottolineando che "siamo in una fase davvero inedita e di cambiamento molto grande, perché di quei partiti che hanno dato vita alla Costituzione, oggi non c'è n'è più neanche uno". "Se la guardo dal punto di vista sindacale e di unità sindacale - ha aggiunto - ragioni partitiche e politiche per non rilanciare con forza un'idea di unità sindacale, che vada oltre la semplice unità d'azione di Cgil-Cisl e Uil, non ce ne sono". "Poi - ha ammesso - abbiamo delle diversità di pratica sindacale. Non a caso noi stiamo dicendo da tempo che uno dei punti decisivi della 'Carta dei Diritti' è quello di avere una rete di rappresentanza, che impedisca gli accordi separati, che dia il diritto alle persone di poter votare, che misuri la rappresentanza", sottolineando però che è necessario porre il tema dell'unità sindacale. "Perché - ha spiegato Landini - se ci poniamo il problema strategico che per riunificare il mondo del lavoro, che non è mai stato tanto frantumato come adesso, noi abbiamo bisogno di rilanciare una grande azione anche come la contrattazione inclusiva, è evidente che il problema dell'unità sindacale, della ricostruzione di un'azione unitaria dei lavoratori, è un punto decisivo". "Senza nasconderci - ha aggiunto - la necessità di un confronto tra idee sindacali che oggi sono diverse e che a volte purtroppo hanno portato in diverse categorie anche ad accordi separati". "Per andare nella direzione dell'unità sindacale - ha spiegato Landini in conclusione - la condizione è una legge sulla rappresentanza".(Rem)