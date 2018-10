Russia-Cuba: Cremlino, incontro Putin-Bermudez sarà incentrato su cooperazione tecnico-militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha in programma di discutere all’incontro con il suo omologo cubano, Miguel Diaz-Canel Bermudez, un rafforzamento della cooperazione tecnico-militare tra i due paesi. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “La questione sarà uno dei punti fondamentali dell’agenda dell’incontro bilaterale del 2 novembre”, ha aggiunto il rappresentante presidenziale, senza però specificare se durante il colloquio i due leader hanno in programma di discutere anche l’eventuale concessione di prestiti a Cuba per l’acquisto di attrezzature ed equipaggiamento militare da Mosca. Stando alle informazioni rilasciate nei giorni scorsi dal servizio stampa del Cremlino, i due capi di Stato discuteranno lo stato attuale delle relazioni bilaterali, le prospettive per un loro rafforzamento nel prossimo futuro, un incremento della cooperazione nel quadro delle questioni più pressanti a livello regionale ed internazionale. (segue) (Rum)