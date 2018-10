Comune: Coia (M5s), partiti non s'intendono nè di Borsa nè di borse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' evidente che i partiti non si intendono nè di Borsa nè di borse e figuriamoci di mercati! Non perdono occasione per perdere tempo invece di partecipare alla rinascita della città. Continuate così fatevi del male". Cosìsu Facebook Andrea Coia (M5s), in merito alla polemica sulla borsa della sindaca Virginia Raggi. Coia ha condiviso il video di Andrea Severini, marito della sindaca, che smentiva la notizia della borsa Hermes di Virginia Raggi. (Rer)