Media: giornalisti assassinati, Somalia al primo posto nell’indice di impunità

- Il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), organizzazione non governativa che difende la libertà di stampa e i diritti della categoria, ha pubblicato l’indice annuale di impunità degli omicidi dei giornalisti, in vista della Giornata mondiale per mettere fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti (2 novembre), indetta dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Nell’indice compaiono solo i paesi con più di cinque casi irrisolti (avvenuti tra il primo settembre 2008 e il 31 agosto 2018); tra i casi non figurano quelli degli operatori dell’informazione morti in luoghi di conflitto o manifestazioni o incarichi pericolosi. Oltre al numero di casi irrisolti, vengono considerati altri parametri, come la popolazione, gli anni di permanenza nell’indice e la risposta al monitoraggio Unesco. Nella classifica di quest’anno compaiono 14 paesi; il primato negativo spetta alla Somalia; a seguire la Siria, l’Iraq, il Sud Sudan, le Filippine, l’Afghanistan, il Messico, la Colombia, il Pakistan, il Brasile, la Russia, il Bangladesh, la Nigeria e l’India.(Res)