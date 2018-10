Italia-Polonia: celebrazioni a Chivasso e Ivrea il 3 novembre per Centenario indipendenza polacca

- In occasione dei festeggiamenti per il Centenario dell'indipendenza della Polonia, sabato 3 novembre 2018 Chivasso e Ivrea ospiteranno una serie di celebrazioni e manifestazioni in onore dei 22 mila soldati polacchi accolti presso la tenuta della Mandria di Chivasso da dicembre 1918 fino a giugno 1919. Come riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata di Polonia, nella Mandria di Chivasso fu allestito un campo di addestramento militare dove soldati polacchi, ex prigionieri di guerra giunti in Italia con l'armata austro-ungarica, si prepararono prima di essere arruolati nell'Armata Polacca che si stava formando in Francia sotto il comando del generale Józef Haller. Gli edifici della tenuta, insieme ai cimiteri di Chivasso e Ivrea dove riposano i soldati polacchi deceduti per malattie o sfinimento, sono le testimonianze dei legami che unirono polacchi e italiani nel cammino verso l'Indipendenza. (segue) (Com)