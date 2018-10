Italia-Polonia: celebrazioni a Chivasso e Ivrea il 3 novembre per Centenario indipendenza polacca (2)

- Alle cerimonie saranno presenti: il senatore Maciej Luczak, il direttore Adam Siwek in qualità di rappresentante dell'Istituto per la memoria nazionale di Varsavia, il sindaco di Chivasso Claudio Castello, il sindaco di Ivrea Stefano Sertoli, la console generale della Repubblica di Polonia a Milano Adrianna Siennicka, il console onorario della Repubblica di Polonia a Torino Ulrico Leiss de Leimburg, la presidente della Comunità polacca di Torino "Ognisko Polskie" Elzbieta Grzyb. Nell'ambito dei festeggiamenti il Consolato generale della Repubblica di Polonia a Milano in collaborazione con la Comunità polacca "Ognisko Polskie" di Torino, il Consolato onorario di Polonia di Torino, nonché i Comuni di Chivasso e Ivrea promuove una serie di manifestazioni commemorative che si svolgeranno nell'arco dell'intera giornata. (Com)