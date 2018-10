Danza: sabato al Teatro Comunale di Ferrara due coreografi e un musicista per il CollettivO CineticO

- Sabato 3 novembre, per la rassegna "Danza Contemporanea 2018", è in programma al Teatro Comunale di Ferrara una serata a doppio titolo del CollettivO CineticO, la compagnia in residenza al Comunale fondata nel 2007 da Francesca Pennini. Gli spettatori potranno entrare in sala sin dalle ore 19.30 e partecipare, a propria discrezione, alle diverse fasi di lavoro con cui gli interpreti si preparano ad entrare in scena. Nello stesso tempo al Ridotto del Teatro sarà possibile visitare la mostra Analogica Cinetica di Daniele Zappi: esposizione di foto analogiche da pellicole in bianco e nero stampate direttamente dal fotografo in camera oscura fatta di scatti rubati tra i dietro le quinte e gli spettacoli del Collettivo. In questa fase e a fine serata sarà possibile confrontarsi sul lavoro realizzato con l'autore delle immagini. Al termine delle attività di preparazione, alle ore 21 lo spettacolo avrà inizio con How to destroy your dance / Come distruggere la tua danza. Questa pièce, firmata dalla stessa Pennini, dopo il debutto nell'ambito della Biennale College di Venezia è stata ripensata ed elaborata in una nuova forma destinata al palcoscenico. I performer del CollettivO sono qui protagonisti di una competizione in forma di gioco in cui si sfidano mettendo a prova le doti di capacità e resistenza con un gusto un po' sadico ma leggero, capace di coinvolgere a fondo lo spettatore e divertirlo in modo inaspettato. (segue) (Ren)