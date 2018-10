Danza: sabato al Teatro Comunale di Ferrara due coreografi e un musicista per il CollettivO CineticO (2)

- A seguire sarà proposto Dialogo primo: impatiens noli tangere del coreografo israeliano Sharon Fridman. E' questo il primo di un dialogo con nuovi autori avviato da Francesca Pennini e CollettivO CineticO in un progetto pluriennale che parte nella stagione 2018/2019. Le forme coreografiche che ci offre Sharon Fridman, per la prima volta a Ferrara, sono espressione di paesaggi emotivi e stati di coscienza con cui ogni individuo è chiamato a confrontarsi: da qui il titolo della pièce, che fa riferimento a una pianta comune (i "begliuomini selvatici") che si caratterizza per l'immediata reazione delle foglie quando viene toccata. Nella potenza espressiva della sua danza, Fridman trova nell'esuberanza fisica e intellettuale dei danzatori del CollettivO un terreno fertile: duttile, ma nello stesso tempo capace di contaminarne la tecnica, suggerendo prospettive sempre nuove. La serata prevede, dunque, due performances di natura profondamente diversa, il cui accostamento risulta particolarmente stimolante: un'occasione da non perdere per ritrovare una compagnia dotata di creatività e doti espressive non comuni, che ama mettersi alla prova ed esplorare linguaggi sempre nuovi. Un'ultima, piacevolissima sorpresa, concluderà la serata. L'incontro fra artisti e pubblico che abitualmente conclude gli spettacoli di danza contemporanea, vedrà impegnato nell'insolita veste di "relatore" il musicista Vasco Brondi. Una situazione insolita, che consentirà al pubblico di conoscere da vicino i percorsi di artisti che, negli stessi anni, da Ferrara – città in cui si sono formati – hanno iniziato esperienze professionali di natura diversa, ma entrambe accomunate da un successo che ha superato i confini nazionali. (Ren)