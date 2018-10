Trasporto pubblico: Tram, al via i lavori per migliorare le linee 2 e 27

- Prosegue l'attività dell'Amministrazione per migliorare la qualità del trasporto pubblico e renderlo sempre più efficiente con migliori collegamenti tra i quartieri e con il centro della città. Da giovedì 8 novembre, partiranno i lavori per l'accessibilità alle fermate della linea tram 2 da Porta Genova a piazzale Negrelli. Mentre a partire dal 12 novembre, interventi importanti interesseranno la linea 27. Lo comunica una nota diffusa oggi da Palazzo Marino. Sono state già migliorate le linee bus 220 (con nuove corse) e 328 (con prolungamento). "Quartieri sempre meglio collegati fra loro e con il centro città - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente –. Ma anche con i comuni limitrofi affinché sia sempre più facile servirsi del trasporto pubblico e integrare la rete urbana con la ferrovia. Un lavoro di ricucitura che abbiamo intrapreso da tempo su tutte le linee". (segue) (Com)