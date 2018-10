Pallavolo femminile: Serie A1, il Club Italia ospita Filottrano per il secondo turno stagionale

- Il Club Italia Crai torna in campo domani pomeriggio a caccia dei primi punti nella Samsung Volley Cup. La squadra federale, archiviata la sconfitta per 0-3 subita a Monza con la Saugella Team, farà il suo esordio tra le mura del Pala Pavesi per sfidare nel secondo turno del Campionato di A1 la Lardini Filottrano. Nella prima giornata la formazione marchigiana allenata da Luca Chiappini è stata protagonista di una prova di qualità e di carattere che però non sono bastati per superare la Savino Del Bene Scandicci (1-3 il finale a favore delle toscane). Per entrambe le squadre dunque quella di oggi sarà una sfida importante per dimostrare il proprio valore sul campo e riuscire a salire posizioni in una classifica attualmente divisa in due: 6 le squadre a pieni punti e 7 le formazioni ancora ferme a zero. I precedenti incontri in Serie A risalgono alla stagione 2014/2015 quando le due squadre militavano entrambe in A2. In quell’occasione la gara d’andata era stata conquistata dal Club Italia per 3-0 mentre il ritorno aveva visto le due formazioni chiudere la partita sul 3-2 a favore della Lardini Filottrano.(Ren)