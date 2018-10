Iraq: rilasciata cittadina svedese accusata di appartenenza allo Stato islamico

- La Corte penale centrale irachena ha ordinato oggi la liberazione di una 28enne svedese accusata di appartenere allo Stato islamico. Lo ha rivelato una fonte giudiziaria all'emittente televisiva locale “Dijla Tv”. L'imputata Victoria Draco Lazar - svedese di origini serbe, classe 1990, sposata con un iracheno-svedese e madre di tre figli - è stata rilasciata per mancanza di prove. La donna ha passato sei mesi di carcere per “ingresso e permanenza illegale nel paese”. In base alla sua testimonianza, la cittadina svedese era arrivata nella zona di Tal Afar, nella provincia settentrionale irachena di Ninive, nel 2016 con suo marito; quest'ultimo ha successivamente perso la vita in un bombardamento aereo. (Irb)