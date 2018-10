Scherma: da venerdì a Bastia Umbra comincia il percorso verso i campionati italiani di Palermo 2019

- Parte da Bastia Umbra il treno verso i Campionati Italiani Assoluti di Scherma Palermo 2019. E’ infatti il centro umbro ad ospitare da venerdi 2 a domenica 4 novembre la Prima Prova Open di Qualificazione Nazionale, "taglio del nastro" ufficiale della stagione nazionale degli Assoluti e prima tappa del percorso che condurrà alla kermesse tricolore in programma nel mese di giugno nel capoluogo siciliano. Sarà UmbriaFiere ad accogliere le “grandi firme” della scherma azzurra, in una tre-giorni che vedrà in palio infatti i primi punti utili a conquistare il “pass” per i tricolori 2019, ma soprattutto in quella che è il primo appuntamento della stagione utile anche come test in vista degli esordi stagionali in Coppa del Mondo previsti sin dal prossimo fine settimana. A salire sulle 45 pedane che saranno installate sul parterre dell’UmbriaFiere saranno complessivamente 1557 atleti, nelle sei specialità. Tra questi anche alcuni dei grandi protagonisti del panorama azzurro, tra cui anche gli artefici dei successi iridati ai Mondiali di Wuxi2018 e, su tutti, il ternano Alessio Foconi alla sua “prima” uscita in Italia con al collo l’alloro iridato di fioretto maschile, oltre alle due campionesse iridate Alice Volpi e Mara Navarria. Oltre a loro ci saranno "nomi" quali Elisa Di Francisca e Martina Batini, entrambe al rientro in pedana dopo la maternità, l’olimpionico di fioretto a Rio2016, Daniele Garozzo, ma anche Aldo Montano e Rossella Fiamingo. (segue) (Ren)