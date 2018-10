Scherma: da venerdì a Bastia Umbra comincia il percorso verso i campionati italiani di Palermo 2019 (2)

- Per l'Umbria, terra "fertile" per la scherma, sarà anche l’occasione per poter assistere da vicino anche alle gesta in pedana degli altri del "territorio", dall’argento olimpico a squadre di spada maschile a Rio2016, Andrea Santarelli, alla fiorettista ternana Elisa Vardaro. Riflettori orientati anche sul futuro prossimo della scherma azzurra, grazie alla presenza di atleti quali lo spadista Davide Di Veroli, il fiorettista Filippo Macchi e la fiorettista Martina Favaretto, reduci dai successi dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018, e tutti gli altri protagonisti dei Campionati del Mondo Cadetti e Giovani Verona2018 svoltisi lo scorso mese di aprile. L’appuntamento di Bastia Umbra inizierà venerdi 2 novembre alle ore 8.30 con le prove di fioretto femminile, con 217 atlete in pedana, e di sciabola maschile, che invece conta 193 iscritti, mentre alle 14.00 scatterà la gara delle 137 sciabolatrici. Sabato, con inizio alle 8.30, sarà la giornata dedicata invece al fioretto maschile ed alla spada femminile, che coinvolgeranno complessivamente 334 fiorettisti e 253 spadiste. Domenica, infine, le 45 pedane dell’impianto umbro saranno interamente destinante ad accogliere la gara più numerosa, quella di spada maschile, con ben 436 atleti protagonisti. (Ren)