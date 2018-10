Sociale: il 5 novembre si chiude la IV "Ottobrata solidale" delle Acli di Roma

- "Lunedì 5 novembre alle 18, presso il Teatro Sala Umberto, in via della Mercede 50, si terrà l'evento 'Solidarietà, che spettacolo!', promosso dalle Acli di Roma e provincia. La serata chiuderà la IV edizione dell'Ottobrata Solidale, promossa dal Sistema Acli Roma, che durante tutto il mese di ottobre ha visto la realizzazione di 13 eventi dedicati al sociale. Lo spettacolo sarà un momento di gioia, di festa e di condivisione, ma anche un'occasione per riflettere sulla bellezza che è propria della solidarietà, attraverso i linguaggi della cultura, della poesia, della musica, della comicità e dell'intrattenimento". Così in una nota delle Acli di Roma."Condurrà la serata - si legge nella nota - Benedetta Rinaldi, presentatrice Rai. Interverrà Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia. Nel corso dell'evento verrà inoltre consegnato il 'Telaio Solidale', un riconoscimento per quanti hanno contribuito con le Acli di Roma a tessere la rete sociale nella città. Tra gli altri, il riconoscimento verrà consegnato a: Camera di Commercio di Roma, Centro Agroalimentare di Roma, Cotral, Susan G. Komen Italia, Parco Tutti Insieme, Ipab Sant'Alessio e Tgr Lazio".(Com)