Nepal: primo ministro Oli riprende a lavorare in ospedale

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha ripreso a lavorare nel Centro cardiotoracico Manmohan del policlinico universitario della Tribhuvan University di Maharajgunj, a Katmandu, dove è ricoverato a causa di un’infezione polmonare, sviluppata dopo aver contratto un’influenza stagionale. Il premier ha avuto una riunione con i ministri della Difesa, degli Interni e dell’Energia. Lo ha reso noto l’ospedale, nella persona del medico Arun Sayami, riferendo un miglioramento delle condizioni di salute del paziente. Il premier, trattato con antibiotici, dovrà rimanere a riposo qualche altro giorno. Il leader del paese himalayano, giunto in ospedale lunedì in seguito a difficoltà respiratorie e con uno squilibrio glicemico, ha subito un trapianto di rene nel 2007, all’Apollo Hospital di Nuova Delhi, in India, e si sottopone a periodici controlli a Bangkok, in Thailandia. Nel 2014, sempre nella capitale indiana, al Max Hospital, è stato operato alla prostata.(Inn)