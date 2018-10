Maltempo: Tripodi (Lega), stop addizionale e canone demaniale per imprese

- ''Sospensione dell'addizionale regionale per le attivita' commerciali, artigianali e agricole e del canone demaniale per le aziende del litorale. Sarebbe un segnale di fiducia per i cittadini da parte della Regione Lazio''. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo della Lega alla Pisana Orlando Angelo Tripodi, che ha chiesto in Aula di affrontare immediatamente i danni provocati dal maltempo nel Lazio e di osservare un minuto di silenzio per le vittime.''Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti per tutelare - aggiunge Tripodi, che ha ringraziato le Prefetture, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e i volontari per lo straordinario lavoro svolto sin qui - il tessuto economico delle aree colpite, in particolare il litorale del Lazio e le province di Latina e Frosinone. Pero' l'attivazione dello stato di calamita' e' necessaria per tendere una mano non solo agli imprenditori ma anche ai cittadini e alle amministrazioni locali e, al di la' della mozione presentata dalla Lega che indica una strada chiara, invito sia l'assessore all'Agricoltura Enrica Onorati, con il quale mi sono sentito telefonicamente, che gli assessori al Bilancio Alessandra Sartore che alla Tutela del territorio Mauro Alessandri a mettere in agenda una serie di sopralluoghi: la provincia di Latina, a partire da Terracina, e' devastata mentre le imprese agricole e le attivita' balneari del Lazio hanno riportato gravi danni. Inoltre - sottolinea il capogruppo del Carroccio - la Lega si e' contraddistinta sin dall'inizio della consiliatura per la battaglia contro l'erosione costiera e da ieri la situazione e' nettamente peggiorata: rischiamo di restare inermi di fronte alla cancellazione di un settore trainante dell'economia regionale. Pertanto - continua Tripodi - occorre accelerare l'iter burocratico e il progetto di ripascimento! Infine pongo all'attenzione lo stato di abbandono dei Consorzi di bonifica e dei Parchi regionali: la manutenzione dov'e'? E' giunta l'ora di invertire la rotta, ora o mai piu'! Ringrazio gli assessori competenti per la tempistivita' e la disponibilita''', conclude il capogruppo della Lega. (Com)