Comune: Raggi firma ordinanza, prorogati di un anno i provvedimenti anti smog (2)

- Entrando nel dettaglio delle ordinanze firmate oggi da Raggi lo stop all'accesso e alla circolazione, per un anno, all'interno della fascia verde è per tutti i veicoli a benzina pre euro 1, euro 1 mentre per i mezzi disel il divieto riguarda i pre euro 1, euro 1 ed euro 2. Nella ztl anello ferroviario l'ordinanza è, invece, estesa anche ai veicoli a benzina Euro 2. Per quanto riguarda le due ruote la circolazione all'interno dell'anello ferroviario è off limits per gli Euro 1. (npp)