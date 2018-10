Ama: Baglio-Piccolo (Pd), ennesima assenza Campidoglio in assemblea soci

- "Ennesima assenza del Campidoglio all'assemblea dei soci Ama. La mancata presenza anche stamattina di Sindaca e assessori conferma che non si vuole chiudere la partita dei conti. Nessun passo in avanti quindi, ma un preoccupante stallo nel braccio di ferro tra Campidoglio e vertici dell'azienda, nominati lo ricordiamo dalla stessa Sindaca. Ma qual è l'obiettivo di questo comportamento? Si vuole portare anche Ama verso il concordato? Ci preoccupa il silenzio assordante della Sindaca sulle scelte e sul futuro dell'azienda, di proprietà di tutti i romani, mentre la città continua ad essere prigioniera di una situazione rifiuti drammatica. Ci appare una farsa anche il nuovo appuntamento fissato per la prossima settimana. A cosa dovrebbe servire? Non crediamo davvero più a nulla. Dovrebbero dimettersi in blocco tutti, assessore e vertici Ama, per le continue bugie, le mancate verità e la situazione in cui versa la città". Così in una nota le consigliere capitoline del Pd Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. (Com)