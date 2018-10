Città altra economia: sabato finale rassegna corti "Oltre il pregiudizio"

- Un premio assegnato da una giuria che vede come protagoniste persone che vivono lo stigma sulla propria pelle, partecipanti alla campagna Oltre il Pregiudizio. Questa la novità della seconda edizione della rassegna del Cortometraggio amatoriale inContro ilCorto, la cui finale si svolgerà sabato 3 novembre presso la Città dell'Altra Economia dalle ore 10.00 alle 18.30 a ingresso libero. Si tratta del premio Tutti uguali, tutti diversi, che sarà assegnato insieme ai tre premi inContro ilCorto (primo, secondo e terzo classificato), Giuria popolare e Giuria artistica alle 10 opere finaliste della rassegna, le quali trattano anche tematiche a sfondo sociale e oggetto di Pregiudizio, tra cui omosessualità, violenza sulle donne, eutanasia, immigrazione. La rassegna è promossa dal gruppo Cinema e Fotografia dell'Associazione Attività di pensiero (ADP), con la direzione artistica di Francesco Castracane.Di seguito i titoli delle opere finaliste, in ordine alfabetico: Il capolavoro, Jobs attack, L'ultimo Ninja, Partenze (Departures), Sam, Senza occhi, mani e bocca, Silent, Un padre, Vita 2, Volevamo fare u' cinema. La selezione è frutto del lavoro congiunto della Giuria popolare e di quella artistica tra i 30 corti che con successo di pubblico hanno partecipato alle semifinali dello scorso fine settimana. Le due sessioni di proiezioni delle opere finaliste saranno aperte da due mini tavole rotonde di Incontro con gli Autori.L'evento farà parte della quarta Settimana della Campagna Oltre il Pregiudizio, dedicata all'Educazione, intesa come organizzazione della libertà e della partecipazione, in linea con la missione dell'Associazione ReteFioreeducativa, l'organizzazione capofila dell'iniziativa, promossa insieme a decine di altre realtà dell'associazionismo, del mondo della cooperazione sociale e a Ong. Tra le altre iniziative della Settimana segnaliamo la Mostra di pittura e di foto degli allievi dei corsi dell'Upter (Università Popolare di Roma), che si svolgeranno presso la sua sede capitolina in via IV Novembre 157 dal 1 novembre al 15 dicembre, e la Mostra sulla Corretta Alimentazione, in programma presso la Città dell'Altra Economia a Roma sabato 3 novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00. Altre iniziative che rientrano nel tema dell'Educazione sono slittate, a causa del maltempo, alle prossime settimane. (Rer)