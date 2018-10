Egitto: paese avanza di otto posizioni nella classifica “Doing Business 2019" (2)

- In base all'ultimo rapporto World Economic Outlook pubblicato lo scorso 9 ottobre dal Fondo monetario internazionale (Fmi), la crescita economica in Egitto salirà al 5,3 per cento nel 2018 e al 5,5 per cento nel 2019, in aumento rispetto al 4,2 per cento nel 2017, riflettendo una ripresa del turismo, l’aumento della produzione di gas naturale e un generale miglioramento della fiducia dovuti all'attuazione di un ambizioso programma di riforma sostenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi). “Le riserve estere in salute e un tasso di cambio flessibile consentono all'economia di gestire qualsiasi accelerazione dei deflussi”, si legge nel rapporto, sottolineando tuttavia l’importanza del mantenimento di “solidi quadri macroeconomici e l'attuazione coerente delle politiche che hanno portato a una stabilizzazione macroeconomica di successo”. Il Fmi stima anche un calo dell’indice dei prezzi al consumo, stimato al 20,9 per cento nel 2018 e al 14,9 per cento nel 2019, rispetto al 23,5 per cento registrato nel 2017. Si tratta ad ogni modo di dati di superiori alla media dei paesi importatori di petrolio (12,9 per il 2018 e 10,8 per il 2019). In calo anche la disoccupazione: dal 12,2 per cento dello scorso anno al 10,9 per cento alla fine del 2019 e al 9,9 per cento nel 2019. (Cae)