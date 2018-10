Nomentano: Rossi-Valiani (Ugl), vile atto vandalico a sede non fermerà attività sindacale

- “Esprimiamo tutto il nostro sconcerto per l’atto vandalico avvenuto nella sede zonale dell’Ugl Roma, guidata da Andrea Liburdi al quale va la nostra vicinanza, sede nella quale si offrono servizi e assistenza a lavoratrici e lavoratori, ai pensionati e in generale a coloro che si rivolgono al Caf”. Lo dichiarano in una nota i Segretari dell’Ugl Roma e dell’Ugl Lazio, Ermenegildo Rossi e Armando Valiani, commentando quanto accaduto ieri notte nella sede del quartiere Nomentano quando sconosciuti si sono introdotti all’interno spaccando serrande e vetri per poi mettere a soqquadro stanze e distruggere arredi.“Il vile atto intimidatorio, sulla cui matrice al momento si possono fare soltanto supposizioni, ha turbato gli animi dei lavoratori, ai quali va la nostra solidarietà, - sottolineano Rossi e Valiani - ma non fermerà certamente l’attività sindacale della nostra sigla e le importanti iniziative che si stanno portando avanti non solo nell’interesse del mondo del lavoro ma anche dei cittadini del quartiere”. (Com)