Fiumicino: Tidei (Pd), solidarietà a Montino e Cirinnà

- "Voglio esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, e alla senatrice Monica Cirinnà per il deplorevole gesto di cui sono stati vittime: la scritta apparsa su un muro del Lungomare che inneggia all'impiccagione è un atto di barbarie e di violenza inqualificabile". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Pd, Marietta Tidei. "Sono certa che il primo cittadino di Fiumicino e la senatrice sapranno portare avanti il prezioso lavoro che da anni conducono a livello locale e nazionale per tutelare i valori della libertà, dell'integrazione e del dialogo - aggiunge Tidei - Quanto agli autori anonimi di questo gesto scellerato ogni considerazione di merito sarebbe superflua: la codardia dice già tutto". (Com)