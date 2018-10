Serbia: Commissione Ue stanzia 30,5 milioni di euro per riforma pubblica amministrazione

- La Commissione europea ha approvato un finanziamento da 30,5 milioni di euro per le riforme della pubblica amministrazione in Serbia. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro per l'Amministrazione e il Governo locale, Branko Ruzic, citato dall'emittente "N1". Secondo Ruzic, tale finanziamento è stato sbloccato alla luce degli sforzi del governo serbo per stabilizzare le finanze pubbliche, nella riforma della pubblica amministrazione e nel percorso per aderire all'Ue. Il ministro per l'Integrazione europea Jadranka Joksimovic ha detto che la pubblica amministrazione deve concentrare il suo lavoro di riforma per portare avanti rapidamente il percorso di adesione all'Ue. (Seb)